أسعار الذهب تبدأ التداولات بارتفاع طفيف.. 3 جنيهات زيادة لـ«عيار 21»

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بشكل طفيف في السوق المحلية خلال بداية تداولات اليوم، وسجّل عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهات، مقارنة بآخر سعر له، ليسجل اليوم 1114 جنيهًا للجرام، مقابل 1111 جنيهًا.

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية بشأن أسعار الذهب، وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنّ الذهب عيار 24 سجّل 1273.1 جنيه للجرام، وعيار 18 بلغ 954.8 جنيه للجرام، ووصل عيار 14 إلى 744.7 جنيه للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و912 جنيهات، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1655 دولار للأوقية.