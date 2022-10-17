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أسعار الذهب تبدأ التداولات بارتفاع طفيف.. 3 جنيهات زيادة لـ«عيار 21»

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مارينا رؤوف
11:39 ص | الإثنين 17 أكتوبر 2022
الذهب

الذهب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بشكل طفيف في السوق المحلية خلال بداية تداولات اليوم، وسجّل عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهات، مقارنة بآخر سعر له، ليسجل اليوم 1114 جنيهًا للجرام، مقابل 1111 جنيهًا.

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية بشأن أسعار الذهب، وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنّ الذهب عيار 24 سجّل 1273.1 جنيه للجرام، وعيار 18 بلغ 954.8 جنيه للجرام، ووصل عيار 14 إلى 744.7 جنيه للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و912 جنيهات، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1655  دولار للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.