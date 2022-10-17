من جديد عادت أسعار الذهب للارتفاع عالميا، بعد سلسلة انخفاضات طفيفة على مدار الأسابيع الماضية، حيث سجلت صباح اليوم 1650 دولارًا للأوقية، في بداية تعاملات اليوم داخل البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم

ومن خلال التقرير التالي تنشر بوابة «الوطن»، أسعار الذهب اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022، بالنسبة لجميع انواع الأعيرة الموجودة بمحلات الصاغة، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، وسعر الجنيه الذهب، علما بأنّ الأسعار تصدر عن شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، وجاءت كما يلي:

سعر الأوقية 1650 دولارًا.

عيار 21 بسعر 1109 جنيها.

عيار 24 بسعر 1267 جنيها.

عيار 18 بسعر 951 جنيها.

عيار 14 بسعر 739 جنيها.

الجنيه الذهب بسعر 8872 جنيها.

وفي السياق ذاته، كشف وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن أنّ أسعار الذهب تشهد تذبذبا طفيفا يوميا، نظرا للأحداث العالمية، التي كان لها أثر واضح على بورصات الذهب العالمية.

يذكر أنّ سعر الذهب على المستوى العالمي وصل إلى أعلى مستوياته في أغسطس 2020، حيث وصل إلى 2074.88 دولار للأوقية، ويتوقع خلال الفترة المقبلة تداول الذهب عند 1675.38 دولار أمريكي بالنسبة للأوقية، وبحلول ديسمبر 2022، يتوقع تداول المعدن الأصفر عند 1618.78 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا، وفقًا لبيانات منصة «تريدينج إيكونوميكس».

وكانت البيانات الصادرة، نهاية الاسبوع الماضي، كشفت عن أنّ التضخم في الولايات المتحدة تراجع لأقل من المتوقع في سبتمبر عند 8.2%، كما تسارعت الأسعار الأساسية مع استثناء أسعار الغذاء والطاقة إلى أعلى مستوياتها في 4 عقود.