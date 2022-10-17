ارتفاعات في أسعار الذهب والفضة عالميًا بعد تراجعات كبيرة

سجّلت أسعار الذهب العالمية حوالي 1650 دولارًا للأوقية اليوم، لتعوض بعض الخسائر التي شهدتها الأسبوع الماضي، حيث استفادت أسعارها من التراجع الطفيف في الدولار.

وقالت تقارير البورصات العالمية ومؤشر «ترادينج إيكونوميكس»، إن استمرار التضخم المرتفع والمراهنات على المزيد من التضييق النقدي أدى إلى استمرار الضغط الهبوطي على أسعار السبائك.

تحسن ثقة المستهلكين في الذهب

وأشار استطلاع للرأي تحسن ثقة المستهلك خلال الشهر الحالي، لكن توقعات التضخم ارتفعت للمرة الأولى منذ مارس، وأدى ذلك إلى تفاقم المخاوف بشأن نمو الأسعار غير المستدام بعد أن جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر أعلى من المتوقع، ما دفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للإشارة إلى الاستعداد لرفع أسعار الفائدة أعلى مما كان مخططًا له سابقًا.

الطلب القوي على الدولار أثّر على الذهب

كما أثر الطلب القوي على الدولار باعتباره أصلًا آمنًا وسط حالة عدم اليقين الاقتصادية المتزايدة على الذهب، ومن المتوقع تداول الذهب عند مستوى 1624.89 دولار أمريكي بحلول نهاية هذا الربع، وبالنظر إلى المستقبل، نقدر التداول عند 1570.49 في غضون 12 شهرًا.

وخلال تعاملات اليوم لم يرتفع الذهب فقط بل ارتفعت أيضا أسعار الفضة بعد انخفاض فوري إلى ما دون 19.3 دولارًا للأونصة في الأسبوع الثاني من أكتوبر، متراجعة بحدة من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 21.1 دولارًا في الرابع من أكتوبر وتتبع التراجع في سندات الخزانة الأمريكية مع استمرار الرهانات على استمرار تشدد الاحتياطي الفيدرالي في الإضرار بالطلب.

وتشير التوقعات إلى تداول الفضة عند 17.85 دولار أمريكي بنهاية هذا الربع من العام الجاري، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين، كما تم تقدير سعر التداول عند 16.71 في غضون 12 شهرًا.