سعر الذهب اليوم في مصر 2022.. انخفاض طفيف وعيار 21 يسجل 1112 جنيها

ما زالت حالة عدم الاستقرار تسيطر على أسعار الذهب في مصر 2022، إذ يشهد السوق ارتفاع وانخفاض الأسعار ما بين يوم وآخر، وأسعار الذهب اليوم الأحد تشهد انخفاضا طفيفا مع بداية التعاملات، إذ استقر حتى الآن سعر الأوقية عند 1645 دولارًا ، وذلك بالبورصات العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر 2022

ومن خلال السطور التالية تنشر بوابة «الوطن»، سعر الذهب اليوم في مصر 2022، بالنسبة لجميع الأعيرة الموجودة بالأسواق المحلية ومحال الصاغة، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21 والجنيه الذهب، وذلك بناء على النشرة السعرية الصادرة عن شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، التي جاءت كالتالي:

عيار 21 بسعر 1112 جنيها مقابل 1120 جنيها مساء أمس.

عيار 24 بسعر 1271 جنيها مقابل 1289 جنيها مساء أمس.

عيار 18 بسعر 953 جنيها مقابل 960 جنيها مساء أمس.

عيار 14 بسعر 741 جنيها مقابل 748.8 جنيه مساء أمس.

الجنيه الذهب بسعر 8896 جنيها مقابل 8960 جنيها مساء أمس.

وفي السياق نفسه، أكدت شعبة الذهب، أن جميع الأسعار المعلنة لجميع أعيرة الذهب المختلفة، لا تتضمن القيمة المالية للدمغة، والمصنعية أو الضريبة، وهي قيم مالية تختلفة حسب نوع العيار والوزن الخاص بعمليات الشراء، كما أنها قد تختلف أيضا وفق مكان الشراء والشركة المصنعة ونوع المشغولات الذهبية نفسها.

وكشف الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أنَّ أسعار الذهب ما زالت تشهد تذبذبا طفيفا؛ بسبب الظروف العالمية المحيطة التي كان لها الأثر بشكل واضح على أداء البورصات العالمية، كما أشار إلى أن الانخفاض الطفيف يعود إلى تراجع سعر الذهب بالبورصات العالمية، بشكل يعادل نحو 10 دولارات للأوقية.