موعد حفل الكرة الذهبية 2022 والقنوات الناقلة.. محمد صلاح أبرز المرشحين

كثرت التساؤلات حول موعد حفل الكرة الذهبية 2022، الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، وتحديدًا الجمهور المصري، لمتابعة محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، باعتباره أحد المرشحين ضمن 30 لاعبا حول العالم مرشحين للحصول على الجائزة هذا العام.

موعد حفل الكرة الذهبية 2022

وتنطلق التحضيرات المؤهلة للحفل اليوم الاثنين، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة «الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية».

ويبدأ الحفل بالإعلان عن ترتيب اللاعبين الثلاثين، حتى الوصول للثلاثي المرشح للجائزة.

الانطلاق الرسمي

أما عن موعد حفل الكرة الذهبية 2022 الرسمي، فيبدأ في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة «التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية».

ويبدأ المدعون والمرشحون في التوافد على مسرح «دو شالتيه» في العاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة الحفل والجائزة المُقدم من مجلة «فرانس فوتبول»، في تمام الثامنة إلا عشر دقائق.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2022

ويمكن للجمهور متابعة حفل الكرة الذهبية 2022 عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة، إلى جانب قناة أون تايم سبورتس وتفاصيل تردداتها على هذا النحو:

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

وجاءت تفاصيل ترددات قنوات بي إن سبورت المفتوحة عبر الأقمار المختلفة على هذا النحو:

تردد قناة بي إن سبورت 1 المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بي إن سبورت 2 المفتوحة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ3/4.

تردد قناة أون تايم سبورت

كما يمكن متابعة حفل الكرة الذهبية 2022 بشكل سهل وسريع من خلال ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات، من خلال الآتي:

تردد أون تايم سبورت 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.