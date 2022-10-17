استشاري تغير المناخ: تعويض الدول النامية يواجه عراقيل في المفاوضات

خصص برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، فقرة عن مكاسب مصر السياسية والاقتصادية والبيئية من استضافة مؤتمر المناخ، حيث حل الدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واستشاري التغيرات المناخية ضيفا على البرنامج.

موجات جفاف في أمريكا لم تحدث منذ 1000 عام

وقال مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «ليس هناك دولة بعيدة عن آثار التغيرات المناخية وآثارها السلبية، سواء كانت دولة صناعية أو نامية، هناك موجات جفاف في أمريكا لم تحدث منذ 1000 عام، وموجة جفاف في أوروبا لم تحدث منذ 500 عام، ودول المنطقة العربية لديها مشكلات في الموارد المائية والجفاف والتصحر وارتفاع سطح البحر المتوقع».

الآثار السلبية لتغير المناخ تضرب الجميع

وأضاف مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «الآثار السلبية لتغير المناخ تضرب الجميع ولا تميز بين أحد وآخر، ويجب على قادة العالم والمفوضين استغلال فرصة قمة المناخ cop 27، من أجل الوصول إلى حلول تنفيذية على الأرض، وهذه الحلول تتلخص في 3 موضوعات أساسية، مثل رفع طموح خفض الانبعاثات».

وأكد مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التكيف من الموضوعات الهامة جدا بالنسبة للدول النامية، يجب أن يشمل آلية لتعويض الدول النامية المتضررة، وهذا الأمر يواجه عراقيل في المفاوضات، حيث ترفض الدول الصناعية الاعتراف بهذا المبدأ، والرئاسة المصرية للمؤتمر تولي هذا الملف اهتماما خاصا، مشددًا على أهمية الوصول إلى هدف عالمي للتكيف بوضع آليات ومعايير وتحديد درجة التهديد والهشاشة لكل دولة.