«التضامن»: ربط شكاوى الوزارة بمجلس الوزراء ومصر الرقمية.. والرد عليها آليا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، إتخاذ خطوات جادة نحو تطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين استمرارًا لجهود الدولة المصرية، التى تضع على رأس أولوياتها تعزيز آليات التواصل مع المواطن من أجل تقديم خدمة متميزة، بأقصى جودة وكفاءة وفى أسرع وقت، مشيرة إلى أن جميع قطاعات الوزارة تبذل قصارى جهدها للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطن بجودة عالية، وهذا ما تعكسه التقارير الشهرية التي يستعرضها رئيس مجلس الوزراء، والصادرة عن منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

الربط الكامل مع منظومة رئاسة الوزراء

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تقرير صادر عنها، إنّ منظومة الشكاوى بوزارة التضامن الاجتماعي سيتم التعامل بها آليًا دون تدخل يدوى، وربطها بشكل كامل مع منظومة رئاسة الوزراء، ومنصة مصر الرقمية لإتاحة أكثر من منفذ للمواطنين لإيصال شكواهم وخدماتهم، واستخراج تقرير مفصل واحد يقدم لصانعى القرار .

جاء ذلك خلال استقبال نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وفدًا من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، لبحث كافة سبل التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن ومنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، بغرض الوصول إلى تقديم أفضل خدمة ممكنة وفي أسرع وقت.

وشهد الاجتماع استعراض جهود وزارة التضامن الاجتماعي في التعامل مع شكاوي المواطنين، الواردة من خلال منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، بداية من صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة وحتى الآن.

وأشارت التقارير والإحصائيات الرسمية الصادرة عن منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء إلى أنّ وزارة التضامن الاجتماعي تلقت خلال تلك الفترة 325 ألف شكوى وطلب إستغاثة بنسبة إنجاز بلغت 92%.

إنشاء ملف تعريفى للمواطن

وعن دورة العمل، أوضحت «القباج» أنه سيتم الربط آليًا لجميع الإدارات المركزية والعامة داخل الوزارة والمديريات والوحدات الاجتماعية لتحقيق سرعة الاستجابة، وسُيرد على شكاوى المواطنين آليا من خلال رسائل نصية قصيرة، بما يسمح توفير قاعدة بيانات مميكنة حول الشكاوى بكافة تصنيفاتها، وإنشاء ملف تعريفى للمواطن للرجوع له عند تقديم أي شكوى جديدة، كي تظهر جميع الخدمات المقدمة للمواطن فى حينها.

رصد جميع الشكاوى على وسائل الإعلام

وترصد المنظومة جميع الشكاوى على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والورقية ووسائل التواصل، وسيكون هناك توقيتات محددة لإنهاء جميع الشكاوى طبقًا لنوع الخدمة، مؤكدة أنه سيتم حوكمة جميع مراحل المنظومة لتحقيق الشفافية فى التعامل.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد المزين مدير متابعة الجهات الحكومية بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والدكتوره نجلاء حسن مدير نظم المعلومات بالمنظومة، واللواء أحمد غالى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، ورأفت شفيق مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية، و أحمد درويش معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للتحول الرقمي، والمهندسة هالة إمام مدير المشروعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس أحمد تمين مدير مشروع مصر الرقمية ومسئولى شركة لينك ديف القائمة بتنفيذ مشروع المنظومة.