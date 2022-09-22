كيفية الإبلاغ عن المخالفات على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.. 6 خطوات

أكدت وزارة التموين أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن المخالفات أو التلاعب بالأسعار من خلال تقديم شكوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الرابط الرسمي لها، أو من خلال الإتصال على الخط الساخن لها 16528 للإبلاغ عن أي مخالفات تواجه المواطنين من أي عمليات تجارية.

خطوات الإبلاغ عن المخالفات على منظومة الشكاوى الحكومية

ويتضمن رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خطوات التسجيل على المنظومة من أجل إتمام خطوات التقدم بشكوى وكتابة التفاصيل الخاصة بالمخالفة التي يرغب المواطن في الإبلاغ عنها، من أجل تحرك الجهات المختصة للتحقيق فيها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- التسجيل في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من هنــا.

2- كتابة اسم الشاكي رباعي.

3- كتابة الرقم القومي والحالة الاجتماعية والمهنة.

4- تدوين بيانات الاتصال الخاصة بالبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول ومحافظة الإقامة.

5- تعيين اسم ورقم سري للمستخدم، للتمكن من الدخول بهما لتدوين بيانات الشكوى.

6- الدخول باسم المستخدم وكلمة السر، واتباع خطوات كتابة الشكوى للإبلاغ عن المخالفة.

تجدر الإشارة إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تم إنشائها بموجب قرار من رئيس الجمهورية، حمل رقم رقم 314 لسنة 2017 من أجل أن تختص بتلقي وفحص شكاوى المواطنين والرد عليها إلكترونيًا، إذ يمتد نطاق عمل المنظومة بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، حيث تعد قناة تواصل رسمية بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة.

ويتيح رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خدمة متابعة الشكوى لمعرفة الخطوات الإجرائية التي تم اتخاذها في الشكوى المرسلة.