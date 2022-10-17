ضبط سائق ميكروباص بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق واتساب، ظهر به سائق ميكروباص، وهو يقود السيارة برعونة معرضا حياة المواطنين للخطر في الشرقية، وجرى ضبط مرتكب الواقعة.

جهود وزارة الداخلية

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على واتساب، حيث أسفر الفحص واستخدام التقنيات الحديثة، عن تحديد قائد السيارة المشار إليها، وتبيّن أنّه «سائق مقيم بمحافظة الشرقية».

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.