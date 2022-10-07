كيفية استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا من موقع وزارة الداخلية.. في خطوات

تقدم وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني، عددا من الخدمات للمواطنين للتسهيل عليهم وتوفير الكثير من الوقت والمجهود، وفي إطار ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن بين تلك الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني خدمة استخراج شهادة الميلاد إلكترونيًا.

كيفية استخراج شهادة ميلاد إلكترونيًا

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» كيفية استخراج شهادة ميلاد إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية وذلك من خلال الخطوات التالية.

دليل الخدمات

وأولى الخطوات لاستخراج شهادة الميلاد إلكترونيًا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية من خلال الرابط التالي https://moi.gov.eg/home/directoryservices وتسجيل الدخول وفي حالة عدم وجود حساب لك يمكنك إنشاء حساب جديد في خطوات بسيطة، وبعد ذلك الضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في أعلى الموقع الإلكتروني.

أما الخطوة التالية لاستخراج شهادة ميلاد بعد الضغط على أيقونة «دليل الخدمات» تقوم بالضغط على أيقونة «وثيقة ميلاد» الموجودة في خانة «الأحوال المدنية» وبعدها تقوم بتحديد عدد الوثائق المطلوبة وإدخال عدد من البيانات الخاصة بك، وفي الخطوة الأخيرة تقوم بتسديد الرسوم الخاصة بالخدمة.

خدمات أخرى

وهناك خدمات أخرى تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين من خلال موقعها الإلكتروني وهى استخراج بطاقة رقم قومي ووثيقة طلاق وقيد فردي وقيد عائلي وشهادة وفاة.