«الشيوخ» يناقش خطورة الألعاب الإلكترونية والعنف الأسري وسوق العمل غير الرسمي

يبدأ مجلس الشيوخ مع انعقاده الثالث، مناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تمس المجتمع، إذ أعلن المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أنَّ هيئة مكتب المجلس تلقت 3 دراسات مهمة وهي: دراسة حول العنف الأسري، ودراسة عن الشباب وسوق العمل غير الرسمي، والألعاب الإلكترونية وتأثيرها على الشباب.

افتتاح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

افتتح المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة الأولى لمجلس الشيوخ، بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، إعمالا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنه 2022 بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول وتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2022 بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، ثم تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة، ثم الرسائل التي تلقاها مجلس الشيوخ.

ووجه رؤساء الهيئات البرلمانية ووكيلي المجلس خلال كلماتهم التهنئة والتحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

فيبي فهمي: دور الانعقاد الجديد يبدأ وسط الأزمة الاقتصادية العالمية

وأكّدت فيبي فهمي وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمتها، أنَّ «دور الانعقاد الجديد يبدأ وسط الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي تمثل تحديا غير مسبوق ليس لمصر فقط بل على المستوى الدولي، وهو ما استدعى من القيادة السياسية تنفيذ استراتيجية متكاملة لمواجهتها»

وقالت وكيل مجلس الشيوخ إنَّه بالتوازي مع دور الانعقاد الثالث ثمة حوار وطني جاد تشارك فيه كل القوى السياسية وبعض أعضاء مجلس الشيوخ يستقطب النخبة من كل الانتماءات لرسم مستقبل مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي».