جابرييل صوما: مصر تسعى لإدراج قضية التعويضات في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ

يكتسب مؤتمر المناخ المقبل في شرم الشيخ «cop27» أهمية كبيرة، نظرا لما يواجه العالم من أضرار جراء التغيرات المناخية، كما أن واحدة من الأمور الرئيسية التي تسعى لها مصر في هذا المؤتمر هي التوصل إلى نتيجة ملموسة بشأن قضية الخسائر والتعويضات، الأمر الذي أشار إليه الدكتور جابرييل صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتعد قضية الخسائر والتعويضات أمر محوري وتحد رئيسي أمام مؤتمر شرم الشيخ، خصوصا وأن الدول النامية الأقل تسببا في الأضرار التي تخلفها التغيرات المناخية تطلب دعم الدول المتقدمة للعمل على مواجهة تلك الأضرار وتغيرات المناخ.

مؤتمر المناخ والانتقال العادل للطاقة

وقال «صوما»، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، إن «مواضيع المائدة المستديرة للقادة المشاركين في مؤتمر المناخ التي سيتم تناولها يومي 7 و8 نوفمبر ستشمل تطوير الهيدروجين الأخضر والأمن المائي والغذائي وتحقيق انتقال عادل للطاقة نحو مصادر الطاقة المتجددة».

وأضاف أستاذ القانون الدولي الأمريكي أن «مصر تعمل على كيفية إدراج ما تسميه الخسائر والأضرار على جدول الأعمال الرسمي للقمة، أي تعويض الدول التي تأثرت بالتغيرات المناخية، والتي تعاني بالفعل من الظروف المناخية المتطرفة المرتبطة».

وأشار الدكتور صوما إلى أنه وفق تقارير مصرية فإن نحو تسعين رئيس دولة أكدوا حضورهم لهذه المحادثات المتعلقة بالمناخ، ولمناقشة قضايا من بينها التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والأمن الغذائي.

موقف أمريكا وأوروبا من قضية التعويضات والخسائر

ولفت عضو المجلس الاستشاري السابق للرئيس الأمريكي إلى أنه في جلاسكو في بريطانيا رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في العام الماضي الدعوات لإنشاء صندوق للتعويض عن هذه الخسائر.

وأضاف أنه لا شك أن المناخ في تغير دائم وأنه يستدعي الانتباه من قبل جميع الدول للتخفيف من الأضرار الناجمة عن هذا التغير.