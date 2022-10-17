ضبط شابين أديا حركات استعراضية بسيارتيهما في ميدان بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على فيس بوك، تضمن تضرر سيدة من قائدي سيارتين أديا حركات استعراضية بأحد الميادين في القاهرة، وضبط مرتكبي الواقع.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على فيس بوك، تضمن تضرر إحدى السيدات من قائدي سيارتين لتأديتهما حركات استعراضية بأحد الميادين في القاهرة معرضين حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص واستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد قائدي السيارتين المشار إليهما بمقطع الفيديو، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما والسيارتين، وبمناقشتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.