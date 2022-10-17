روسيا تستهدف مواقع عسكرية وبنية تحتية في أوكرانيا بأسلحة دقيقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير مخازن للوقود وقاعدة لصيانة العتاد قرب ميكولايف في أوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

استهداف البنية التحتية في أوكرانيا

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أنّها استهدفت مواقع عسكرية وبنية تحتية للطاقة في أوكرانيا بأسلحة دقيقة، وأنّها نجحت في التصدي لمحاولات التوغل الأوكرانية في خيرسون، مؤكدة إصابة جميع الأهداف المحددة في الضربات الأخيرة.

مجلس الأمن القومي الروسي يحذّر إسرائيل

وفي سياق متصل، حذّر مجلس الأمن القومي الروسي، إسرائيل، من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدفيديف، إنّ إسرائيل تستعد لتزويد كييف بالأسلحة، وهي «خطوة متهورة» من شأنها تدمير العلاقات الثنائية مع بلاده.