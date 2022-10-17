ضبط شخص ينصب على الأهالي بحجة توظيفهم في طنطا

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من «أحد المواطنين- مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية»، و(2) آخرين، بتضررهم من «أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة طنطا» لنصبه واحتياله عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم إلحاق أبنائهم بوظيفة بإحدى الشركات «على خلاف الحقيقة».

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين ممارسة المذكور نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرته على إلحاقهم وذويهم بوظائف بإحدى الشركات، زاعما علاقاته ببعض المسئولين بالشركة «على خلاف الحقيقة»، وتمكن من خلال ذلك من النصب على المُبلغين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

اختلاس أموال شركة

كما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى الشركات) بقيام «موظف بالشركة» باختلاس مبالغ مالية من عهدته مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.

بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة وقيام (أمين خزينة بالشركة المشار إليها - مقيم بمحافظة القاهرة) بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى وإختلاس مبلغ مالى وإمتناعه عن توريده للشركة محل عمله.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.