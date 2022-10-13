«الأموال العامة» تضبط صاحب محل حاول النصب على بنك في 6 ملايين جنيه

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب محل بيع أجهزة كهربائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية بالتقدم لمسؤولي أحد البنوك بمستندات طلب الحصول على قرض بنكي بقيمة مليون جنيه.

حساب بنكي مزور

وتبين خلال التحريات أنه مرفق به كشف حساب بنكى مزور بإسمه منسوب صدوره لأحد البنوك يفيد "على غير الحقيقة" بأن تعاملاته البنكية على ذلك الحساب بالسحب والإيداع خلال 6 أشهر تجاوزت مبلغ 6 مليون جنيه بقصد الإحتيال على مسئولى البنك المشار إليه وإظهار ملائته المالية لتسهيل حصوله على ذلك القرض .

عقب تقنين الإجراءات وبالإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وقيامه بإصطناع كشف الحساب البنكى عن طريق إستخدام برامج التعديل والحذف والإضافة "الفوتوشوب". تم إتخاذ الإجراءات القانونية.