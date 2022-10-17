القبض على 3 مسجلين خطر انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة الأهالي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 من عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بأسلوب «انتحال صفة» رجال شرطة بالقاهرة.

وورد بلاغ إلى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من سائق مركبة «توك توك»، مقيم بدائرة القسم، يفيد قياك 3 أشخاص بإيقافه أثناء سيرة بالمركبة في دائرة القسم، بزعم أنهم رجال شرطة، واستولوا منه على هاتفه المحمول ولاذوا بالفرار.

القبض على المتهمين

وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص لديهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب «انتحال الصفة».

الاعتراف بالسرقة

وأقروا بإرتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأرشدوا عن ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى اثنين من عملائهم «سيئ النية»، وبعد ضبطهم تبين بحوزتهما 5 هواتف محمولة من متحصلات وقائع السرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة، واتهمهوهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.