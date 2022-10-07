«أمن القاهرة» يعيد نجل موسيقار شهير تغيب عن منزله بحلوان.. «كان بيتفسح»

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في إعادة الطفل يامن، نجل الموسيقار حسام عزت، بعدما تغيب عن منزله ليلة أمس.

بلاغ بالواقعة

كانت بداية الواقعة ورود بلاغ للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الموسيقار حسام عزت، مفاده تغيب نجله عن المنزل في ظروف غامضة، وبمجرد ورود البلاغ إلى رجال الشرطة، على الفور انتقلت قوة أمنية لمحيط محل سكن المتغيب، وعقب فحص كاميرات المراقبة واستخدام التقنيات الحديثة أمكن رصد خط سيره، وتبين استقلاله أتوبيس «جو باص» بصحبة أحد زملائه متوجهين لمدينة الطور بجنوب سيناء.

إعادة الطفل لأسرته

وتم إخطار الأجهزة الأمنية وأمكن استيقاف الطفل قبل ذهابه لقضاء يوم للتنزه برفقة زميله وإعادته لأسرته، كما وجَّهت أسرته الشكر لرجال الشرطة على مجهودهم في إعادة الطفل مرة أخري إلى أحضانهم في وقت سريع.