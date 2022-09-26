الملا: نصف قرى «حياة كريمة» المستهدف مدها بالغاز الطبيعي تقع في الصعيد

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن أكثر من نصف القرى الجاري توصيل الغاز الطبيعي لها، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي «حياة كريمة»، تقع في صعيد مصر.

وأضاف الملا، خلال رئاسته الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، اليوم الاثنين، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021/ 2022، بحضور محافظي البحر الأحمر وأسوان وقنا والأقصر، أن «التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في محافظات الصعيد، سيسهم في تقليل استهلاك البوتاجاز».

زيادة الاحتياطيات البترولية والغازية

وأكد الملا مواصلة العمل على زيادة الاحتياطيات البترولية والغازية، عبر طرح مزايدات عالمية، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، مشيرا إلى وجود احتمالات بترولية واعدة في البحر الأحمر، «تم توقيع 3 اتفاقيات للبحث في المنطقة مع كبرى الشركات العالمية، وجار الانتهاء من أعمال المسح السيزمي، تمهيدا لبدء الحفر».

تغطية احتياجات الصعيد من المنتجات البترولية

من جهته، استعرض الدكتور نائل درويش، رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، أهم نتائج الأعمال خلال العام المالي، مشيرا إلى نجاح الشركة في تغطية احتياجات محافظات الصعيد التسع من المنتجات البترولية، والبالغة 6 ملايين طن، بزيادة تتجاوز 12% عن العام السابق.

وأوضح درويش أن مصفاة تكرير أسيوط ساهمت في تلبية احتياجات محافظات الصعيد من البنزين والمازون بنسبة 100%، بعد إفتتاح مجمع البنزين الجديد، مشيرا إلى ارتفاع إجمالى استهلاك هذه المحافظات من الغاز الطبيعى بنسبة تصل إلى 19% مقارنة بالعام السابق.