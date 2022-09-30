«بتروتريد» تعلن موعد بدء استلام قراءات عدادات الغاز الطبيعي إلكترونيا

قالت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، إحدى شركات قطاع البترول والغاز الطبيعي، إنها ستبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة في السماح للعملاء بتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي إلكترونيًا.

وأوضحت الشركة أن ذلك سيبدأ من الأول من أكتوبر، وسيغلق باب التسجيل يوم 20 أكتوبر المقبل.

أهمية تسجيل القراءات

وأضافت الشركة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أنها وفرت العديد من الطرق السهلة والسريعة للمواطنين للتسجيل، إذ إن عدم تسجيل المواطن لقراءات عداد الغاز الطبيعي الخاص به يتسبب في احتساب متوسط الاستهلاك، ما يجعل الحساب غير دقيق ومختلف عن الفعلي، ويؤدي إلى ارتفاع قيمة الفاتورة على المستهلك.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز

وأشارت شركة «بتروتريد»، إلى أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تسجيل قراءة العداد، ودفع الفاتورة، كالتالي:

1- الموقع الإلكتروني لشركة «بتروتريد» www.petrotrade.com.eg، ويمكن من خلاله تسجيل القراءة الخاصة بعداد الغاز الطبيعي.

2- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان «فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة».

3- تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضًا.

4- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة لـ«POS» أثناء تحصيل الفاتورة عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي، ومحفظة بنك مصر.

5- تطبيق موبايل ماي فوري.

6- تطبيق موبايل جوميا.

7- من خلال مكاتب البريد المصري.

8- من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

9- استخدام التليفون الأرضي عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع، وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

10- الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

11- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على الرقم 5727، ومن أي خط أرضي على الرقم 09000727.

12- يمكن من خلال أي فرع للشركة تسجيل القراءات، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

13- من خلال المواقع الإلكترونية لشركات توصيل الغاز للمنازل.