بتوجيهات رئاسية.. وفد طبي مصري يجري جراحات دقيقة في مستشفيات غزة

أجرى الوفد الطبي المصري الذي وصل إلى قطاع غزة مساء الخميس الماضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الأشقاء في فلسطين، عدة عمليات كبرى ونوعية في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.

وفور وصول الوفد إلى القطاع، استقبلت وزارة الصحة في غزة الوفد المصري، الذي ضمّ استشاريين في تخصصات مهمة، وهي «جراحة القلب والأوعية الدموية، والعظام والعمود الفقري، وجراحة التشوهات».

خدمات طبية لسكان قطاع غزة

ويستمر الوفد الطبي المصري 10 أيام في القطاع، لإجراء أكبر قدر ممكن من العمليات الجراحية في مستشفيات غزة، فضلا عن مساعدة الطواقم الطبية الفلسطينية وتقديم الخدمات الطبية لسكان القطاع.

يأتي ذلك في إطار التخفيف عن مواطني القطاع، وفي ضوء ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة.