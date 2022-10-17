«منتجي الأرانب»: التغيرات المناخية سبب تراجع إنتاج الألبان والدواجن

قالت الدكتورة نجوى عبد الهادي رئيس وحدة بحوث الأرانب بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية لمنتجي الأرانب، إنّ التغيرات المناخية التي شهدتها مصر خلال فصل الصيف الماضي، أثرت بصورة كبيرة على الإنتاج الزراعي والحيواني، حيث انخفض إنتاج الألبان بصورة ملحوظة نتيجة ضعف مناعة الحيوانات وإصابتها بالعديد من الأمراض الناجمة عن التغيرات المناخية، وهو ما زاد من استهلاك اللقاحات والأمصال بصورة كبيرة لمواجهة هذه الزيادة في الإصابات بين الحيوانات.

التغيرات المناخية أثرت على إنتاج دواجن التسمين بمصر

وأضافت عبد الهادي في حوار ببرنامج «مصر جميلة» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنه ضمن التأثيرات السلبية على الإنتاج الزراعي والحيواني الداجني بسبب التغيرات المناخية شهد تسمين الدجاج «الفراخ البيضاء» الصيف الماضي تراجعًا كبيرًا في الإنتاج، مؤكدة أن الدراسات والبحوث الزراعية تهتم بصورة كبيرة بدراسة التغيرات المناخية سواء بالارتفاع أو بالانخفاض، مشيرة إلى تخوف الباحثين من تصريحات الخبراء الخاصة ببرودة الشتاء المقبل والذي لم يحدث مثله منذ أكثر من 30 عام، كون الإنتاج الزراعي يتأثر بهذه التغيرات بصورة كبيرة.

دخول دول خليجية لقائمة منتجي الدواجن لأول مرة

وكشفت رئيس الجمعية المصرية لمنتجي الأرانب عن بعض الحلول التي تساهم في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنتاج الحيواني، وهو ما قامت به دول خليجية مثل السعودية وقطر لم يكن لديها القدرة على تربية الدواجن بسبب ارتفاع درجات الحرارة لديهم، إلا أنهم تمكنوا من التغلب على هذه الصعوبات بإنشاء غرف مكيفة وتمكنوا بالفعل من الدخول إلى قائمة المنتجين للدواجن لأول مرة.

صعوبات تواجه تربية الأرانب بالصوب المكيفة بمصر

ولفتت عبد الهادي إلى لجوء مصر إلى إنشاء صوب مكيفة لتربية الأرانب، إلا أن الاستمرار بهذه الطريقة والتوسع بها يواجه العديد من العقبات كونها طرق مكلفة، مشددة على ضرورة نقل التكنولوجيا الحديثة لصغار المربين ليتم تربية الدواجن بصورة مميكنة من حيث التحكم بدرجات الحرارة والإضاءة باستخدام التكنولوجيا.