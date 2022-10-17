مدير مشروع التغيرات المناخية: COP 27 الدورة الأولى لبدء التنفيذ

خصص برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، فقرة عن مكاسب مصر السياسية والاقتصادية والبيئية من استضافة مؤتمر المناخ، حيث حل الدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واستشاري التغيرات المناخية ضيفا على البرنامج.

26 دورة من دورات التفاوض والمباحثات والاتفاقات

وقال مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنه يتبقى 19 يومًا على انعقاد قمة المناخ cop 27، حيث أن الاستعدادات على قدم وساق، ويعتبر هذا المؤتمر مشروع دولة، حيث تقدم مصر للعالم ملحمة فيما يخص التنسيق والتنظيم على أعلى مستوى يضاهي التنظيمات في كل المؤتمرات العالمية وكل دول العالم المتقدم، مضيفا: «هذه الدورة تأتي بعد 26 دورة من دورات التفاوض والمباحثات والاتفاقات، كلها دورات خاصة بالنقاش حول الموضوعات ذات الصلة بالتغيرات المناخية».

الدورة الأولى للبدء في التنفيذ

وأشار مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن قمة جلاسكو في الدورة الماضية انتهت إلى مجموعة من التوصيات، حيث انتهت إلى اعتماد ما يسمى اللائحة التنفيذية الخاصة باتفاق باريس للمناخ، وبالتالي أصبح كل شيء جاهزا للتنفيذ، متابعا أن هذه الدورة ينظر إليها بأنها الدورة الأولى للبدء في التنفيذ، والدورة المقبلة ستكون في المنطقة العربية وتستضيفها الإمارات، وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان لهاتين الدورتين أن يبدأ العالم يتحد من أجل البدء في إجراءات التنفيذ.