إسكان الشيوخ: قانون تعويضات المقاولات يحافظ على العاملين بالقطاع

ناقشت لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ برئاسية خالد سعيد مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

قانون تعديل أحكام تعويضات عقود المقاولات

وأكدت اللجنة في اجتماعها الذي عقد، اليوم، أن مشروع القانون يتماشى مع تبني الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعـة مـن الإصلاحات الهيكليـة الجذرية لدعم نمـو اقتصـادي قـوي ومستدام مـن شـأنه تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهـة التداعيات الاقتصادية.

معالجة آثار تعديل سعر الصرف

وقالت اللجنة إنه كان لابد من معالجة آثار تعديل سعر الصرف ومـا أعقبـه مـن قـرارات أثرت سلبا على أسعار العقود المبرمة بشكل خارج عن إرادة كـل مـن المتعاقد والجهـة الإدارية، وذلك حتى تتمكن من تحقيق عظة أهداف منها:

- سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية حرصا على اقتصاديات جميع القطاعات.

- تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.

- الحفاظ على العاملين بقطاعات الدولة.

- الحفاظ على الطبقة الكادحة في المجتمع المصري. معالجة الآثار السلبية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية.

- معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة مـواد البنـاء بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.

- الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من النتائج المترتبة على ارتفاع الأسعار مؤخرا.

- ضـمان وفـاء المتعاقدين بشـأن تنفيذ الأعمـال أو توريـد المهمـات بالتزامـاتهم التعاقديـة العامـة المختلفة والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية.

ولفتت اللجنة، إلى أن مشروع القانون جاء ليتيح للجنة العليا للتعويضات إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على ضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار المختلفة والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية، وكذلك إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث، أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ خلال أي فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 84 لسـنة 2017.