خطوات تقديم طلب الترشح لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ بـ«شباب القليوبية»

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ممثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني، بدء تلقى طلبات الترشح لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، اعتبارا من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل، من الساعه التاسعه صباحا، تحت شعار «كن قياديا.. كن مؤثرا».

الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أكد في بيان له، أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالشباب والرياضة يأتي في إطار خلق قنوات اتصال لرؤى الشباب، من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاط نوعي وتثقيفي مهم، بما يتماشى مع أهداف التنميه المستدامة 2030.

خطوات الترشح لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن باب التقدم للترشح مفتوح من صباح اليوم حتى الخميس المقبل لكل من تنطبق عليه شروط الترشح، ضمن الضوابط المعلنة من قبل وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن خطوات التقدم للترشح هي:

- التقدم بطلب كتابي من الشخص المرشح إلى اللجنة المشكلة يبدي فيه رغبته في الترشح.

- إرفاق فلاش ميموري «USB» مع الطلب تتضمن الآتي:

- صورة فوتوغرافية حديثة بخلفية بيضاء.

- البريد الإلكتروني الخاص بالمرشح.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- صورة ضوئية من أعلى مؤهل دراسي حاصل عليه المتقدم.

- كارنيه عضوية مركز الشباب.

- إيصال السداد معتمد من إدارة المركز.

- صورة ضوئية بالموقف من التجنيد مع إحضار نسخة ورقية للاطلاع عليها.

مراجعة أوراق المرشحين

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أنه سيتم مراجعة أوراق المرشحين لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ ممن تنطبق عليهم الشروط، من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، ومتابعة الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، وعبدالله شعبان مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.