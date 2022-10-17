ضبط 79 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 48599 حكمًا قضائيًا متنوعًا

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 79 قطعة سلاح ناري بحوزة 66 متهمًا.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 48599 حكمًا قضائيًا متنوعًا فضلا عن ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 10 متهمين، ارتكبوا 16 حادثًا متنوعًا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 338 قضية مواد مخدرة بحوزة 380 متهمًا.

ضبط المتهمين الهاربين

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 22 متهمًا في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، و17 متهمًا في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة و181 دراجة نارية مخالفة علاوة على 17959 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 حالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.