ضبط 1637 قضية تموينية متنوعة في حملات أمنية موسعة بالمحافظات

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، وتمكنت من ضبط 1637 قضية تموينية متنوعة بينها قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة.

الجرائم التموينية

وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات مكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1637قضية تموينية متنوعة من بينها قضية حجب سلع إستراتيجية، و453 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، و713 قضية في مجال مخالفات المخابز، و318 قضية متنوعة أخرى.

نتائج الحملات التموينية

كما ضبطت الحملات 26,5 طن دقيق بلدي مدعم بحوزة مالك مخبز بلدي بمحافظة أسيوط قبل بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الأموال الدعم، إلى جانب ضبط مالك محل بدال تمويني، بمحافظة أسيوط، لتجميعه كميه قدرها 5,2 طن سكر تمويني مُدعم و2880 عبوة زيت تمويني مدعم، مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

كما تم ضبط 27,220 طن أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن تابع لمصنع أسمدة زراعية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وضبط 12 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة سوهاج، وضبط 6 أطنان أسمدة زراعية بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن غير مرخص لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارات لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهرب، أسفرت الجهود عن ضبط 17 قضية بمضبوطات بلغت 343٫710 طن أرز شعير و7 أطنان أرز أبيض، كما اضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بتنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركياً بنطاق مديرية أمن أسيوط، وجرى ضبط 287 قضية.