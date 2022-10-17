تأجيل محاكمة صاحب مصنع متهم بالتهرب الضريبي في القليوبية لجلسة 12 نوفمبر

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الثانية، تأجيل نظر قضية صاحب مصنع لتصنيع الخمور في اتهامه بالتهرب الضريبي، لجلسة 12 نوفمبر المقبل، وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي وشيرين صلاح حمدي ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

تفاصيل ضبط صاحب مصنع متهرب من الضرائب

تعود أوراق القضية إلى تلقي مدير أمن القليوبية إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي، يفيد بأن المدير المسئول عن شركة تصنيع الخمور المحلية وضع ماركات باسم شركات عالمية بمعرفته، وتضمنت 7 ماركات تخص الشركة المصرية الإيطالية للمشروبات السياحية، حيث يتم لصق هذه المصلقات الخاصة بالماركات على المنتج الخاص به بمعرفته، مع تزوير علامة البندرول ووضعها على المنتج الخاص به عن طريق مطبعة خاصة بأحد أصدقائه، ولا يوجد أي أوراق خاصة بالنشاط، وذلك بالمخالفة، وتم تحرير محضر بالواقعة

التحقيق مع صاحب مصنع متهم بالتهرب الضريبي

وذكرت التحقيقات في القضية أنه خلال عام 2018، قام مكتب مكافحة التهرب الضريبي بحملة في منطقة عرب أبو الغيط بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بضبط «ر. د. ن»، المقيم بمنطقة الشرابية في القاهرة، بصفته مكلف وخاضع لأحد أحكام قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة، وتهرب من سداد الضريبة المقررة قانونًا والمبينة بالأوراق والمستحقة على مبيعاته عن الفترة آنفة البيان، وذلك بعدم تقدمه للتسجيل بالمصلحة خلال المواعيد المحددة، رغم بلوغ تعاملاته حد التسجيل المقرر قانونا على النحو المبين بالأوراق، وأيضا تهرب من سداد الضريبة المقررة قانونا، وذلك بأن قام ببيع سلعة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة على النحو المبين بالأوراق.

وجاء بالتحقيقات أن المتهم تهرب من سداد الضريبية المقررة قانونا والمبينة قدرًا بالأوراق، وذلك بأن وضع علامات مصطنعة للتخلص من ضريبة الجدول المستحقة عليه على النحو المبين بالأوراق، كما أنه حاز سلعة من سلع الجدول بقصد الاتجار، دون أن يكون ملصقًا عليها علامات البندرول الدال على سداد الضريبة على النحو المبين بالأوراق.