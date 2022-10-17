توزيع حقائب وعصي بيضاء على طلاب مدارس النور للمكفوفين بكفر الشيخ

شهدت مدارس النور للمكفوفين بمحافظة كفر الشيخ، توزيع أعضاء العلاقات العامة بمديرية أمن كفر الشيخ، شنط المدرسية وعصي البيضاء على الطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.

جاء ذلك، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية، بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ورحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة، وخالد عبد الحميد موجه الإعاقة البصرية، وعزة عبد العليم، مديرية المدرسة.

زيارة مدارس المكفوفين

يأتي ذلك ضمن الزيارات التي تُنظمها وزارة الداخلية للمدارس، والالتقاء بالطلاب ذوي الإعاقة البصرية، لتوزيع الشنط المدرسية والعصا البيضاء عليهم، وإهداء إدارة كل مدرسة نسخة من دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل.

وثمن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية، بقيادة الوزير اللواء محمود توفيق، واللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، في حفظ الأمن، وتقديم كافة الخدمات المتعددة إضافة للقوافل الطبية، وغيرهم من أوجه المساعدات لأهالي كل المحافظات.

فرحة وبهجة

ووجّه محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر لمدير أمن كفر الشيخ، وأعضاء إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، لحرصهم على توزيع الشنط والعصا على الطلاب، والتفاعل معهم، وإحداث حالة من الفرحة والسعادة في قلوبهم.