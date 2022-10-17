رئيس «تعليم الكبار»: مصر دون أمية أمل نسعى إليه في 2023

قال الدكتور محمد يحيى ناصف، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، إن مصر قادرة على أن تكون بدون أمية قبل عام 2023، موضحا «مصر بدون أمية أمل نسعى إليه في 2023 وفقاً لأهداف التنمية المستدامة، ولكن نحن كمصريين نستطيع قبل هذا بالعلم والعمل».

وأضاف «يحيى» في تصريحات لـ«الوطن»، خلال حفل تكريم فرق العمل المساهمة في حصول محافظة الغربية على المركز الأول في محو أمية الكبار للعام الثاني على التوالي، إلى جانب المركز الأول على مستوى الجمهورية في فئة «حياة كريمة» والجاري تنفيذها بقرى مركز زفتى، وأيضا تكريم الدارسين والناجحين، أن قضية محو الأمية من القضايا المهمة التي تولي الدولة المصرية اهتماما بالغا بها.

القضاء على الأمية قبل 2030

ولفت أن القضاء على الأمية قضية تم إدراجها ضمن رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن حالة الأمية في مصر بلغت نسبة 6.6%، وتقع مصر في المرتبة السابعة على مستوى الدول العربية و23 أفريقيا و32 عالميا في معدلات الأمية، وسيكون عام 2023 مصر بدون أمية.

محافظ الغربية: جمهورية العلم والعمل تجني ثمارها

وأوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيي، جمهورية العلم والعمل، تجني ثمارها اليوم بمحافظة الغربية من خلال محو أمية 52850 دارسا ناجحا بنسبة 195,75% من المستهدف خلال عام 2021/2022، وذلك في إنجاز لم يتحقق من قبل منذ إنشاء الفرع، إلى جانب محو أمية 29527 دارسا ناجحا بنسبة 118,10% من المستهدف خلال 2020/2021.

وأشار المحافظ أنه تم محو أمية 12163 مواطنا داخل 54 قرية و88 تابعا بقرى مركز زفتى خلال عامين، بنسبة 155% من المستهدف خلال عام 2020/2021، وبنسبة 313 % خلال عام 2021/2022، مؤكداً أن محو الأمية عامل ضروري وسبيل للقضاء على الفقر وتحقيق المساواة، وضمان حقيقي لتحقيق التنمية المستدامة والسلام الاجتماعي.