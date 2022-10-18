4 أيام قبل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022

حددت وزارة المالية، موعد بدء عملية صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022، بالنسبة للعاملين بالدولة والبالغ عددهم 6 ملايين، والموجودين بكل الوزارات والهيئات الحكومية بالقطاع الإداري للدولة ككل، حيث من المقرر أن تبدأ عملية الصرف 22 اكتوبر الجاري، اى بعد اقل من 5 ايام.

ووفقا لما هو محدد ومعلن سابقا بمنشور رسمي صادر من وزارة المالية، فإنه من المقرر ان تتم عملية الصرف لمرتبات شهر اكتوبر على مدار لتكون على مدار 5 أيام، وذلك بالنسبة لجميع الموظفي بالدولة وذلك فى كل محافظات الجمهورية.

4 ايام قبل صرف مرتب أكتوبر 2022

تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات اكتوبر 2022 لجميع العاملين بالهيئات والوزارات الحكومية بداية من يوم الأثنين الموافق 24 أكتوبر الحالي،، حيث تبدأ عملية الصرف للموظفين بكل من وزارات « الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الثقافة، التجارة والصناعة، النقل، الآثار،الاتصالات، قطاع الأعمال العام، الإنتاج الحربي،المجلس الأعلى للصحافة، الجهاز المركزي للمحاسبات، الداخلية والإسكان،السياحة، التموين، التضامن الاجتماعي،القوى العاملة، البيئة، الصحة،الأوقاف،البترول، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الطيران، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» وايضا لجميع العاملين بالمديريات التابعة لهم على مستوى الجمهورية.

على ان يتم صرف باقى المرتبات للعاملين فى الوزارت والهيئات التالية، فى يوم 23 أكتوبر، وهما كلا من «الشباب والرياضة، التعليم العالي، التربية والتعليم للموظفين والمعلمين، مجلس الدولة، التخطيط، المحكمة الدستورية العليا، الهيئة العامة للرقابة المالية، الأزهر، وزارة الكهرباء، الزراعة، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التعاون الدولي،الخارجية، الاستثمار، التنمية المحلية، المالية، العدل، الموارد المالية والري ، القضاء والنيابة العامة، هيئة قضايا الدولة، هيئة النيابة الإدارية، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، الجامعات، هيئة الرقابة الإدارية».