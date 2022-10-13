700 وظيفة خالية بالقاهرة والجيزة بخبرة وبدون.. مرتبات تصل إلى 5 آلاف جنيه

أعلنت مديرية القوى العاملة عن عدة وظائف خالية، وتوفير 700 فرصة عمل بالقطاع الخاص بمحافظتي القاهرة والجيزة، للشباب الذكور بمرتبات تبدأ من 3500 جنيها لبعض الوظائف حتى 5 آلاف جنيه حسب المؤهل حيث تشترط بعض الوظائف مؤهلات متوسطة وبدون مع توفير إقامة للمغتربين ووجبات وتأمين اجتماعي.

وظائف خالية بالقاهرة إلى 100 فرد أمن

أعلنت شركة حراسة عن حاجتها إلى 100 فرد أمن بمؤهل متوسط من سن 19 عاما حتى 50 عاما براتب يبدأ من 3500 جنيها، وتسلم طلبات العمل بعنوان الشركة 17 عمارات العبور شارع صلاح سالم بالقاهرة، وتوفر الشركة تأمين صحى واجتماعي وإقامة للمغتربين.

200 وظيفة خالية براتب يبدأ من 3850 جنيها بالقاهرة

تطلب شركة حراسة 100 فرد أمن مؤهل متوسط براتب يبدأ من 3850 جنيها، و100عامل نظافة بمؤهل أو بدون مع توفير إقامة ووجبات ومواصلات من مقر الشركة بالمطرية إلى مدينة الرحاب وتأمينات اجتماعية وتقدم طلبات العمل بمقر الشركة في 79 شارع شجرة مريم بالمطرية بالقاهرة.

400 وظيفة خالية بالجيزة

كما أعلنت شركة حراس مصر عن حاجتها لتعيين 400 فرد أمن بمؤهلات متوسطة أو إعدادية من عمر 20 عاما حتى 45 عاما بخبرة وبدون وراتب يبدأ من 5 آلاف جنيه مع توفير تأمين صحي واجتماعي وإقامة وتسلم طلبات العمل يدويا بمقر الشركة في 116 شارع الهرم بمحافظة الجيزة.