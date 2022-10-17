تنفيذ 60% من مشروع تطوير نفق العروبة بسوهاج.. الافتتاح في يناير

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير نفق العروبة بمدينة سوهاج، والوقوف على آخر المستجدات، والعمل على تذليل أي معوقات.

وحضر الاجتماع أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وعلي العزازي مدير عام الشؤون القانونية، والمهندسة عبير الطيب مدير إدارة التنسيق الحضاري، وممثلو شركة الكهرباء، والإنتاج الحربي.

الالتزام بالموعد الزمني

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من أعمال تطوير النفق، والمقرر لها يناير المقبل، مشددا على الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية لكل الأعمال المنفذة داخل مشروع نفق العروبة بمدينة سوهاج.

تنفيذ 60٪ من المشروع

ومن جانبها، أوضحت وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 60% حتى الآن، حيث تم الانتهاء من غالبية الأعمال الإنشائية، وبدء أعمال التشطيبات النهائية للحوائط الجانبية، كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف ترحيل عدد من كابلات الكهرباء الموجودة أسفل ممر السيارات البحري.