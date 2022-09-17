أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في محافظة سوهاج.. اعرف التفاصيل

تستهدف شقق الإسكان الاجتماعي «سكن كل المصريين 3» محدودي ومتوسطي الدخل بعدة محافظات منها محافظة سوهاج والتي طرحت منها شقق للحجز بمركزي سوهاج وأخميم.

وأوضح مصدر بـ«إسكان سوهاج» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الوحدات يبدأ من 194 ألف جنيه للشقة الواحدة كاملة التشطيب بمساحة 90 مترا يتم سداد 15 ألف جنيه منها كمقدم جدية الحجز مع شراء كراسة الشروط بسعر 200 جنيه، وذلك عبر مكاتب البريد المميكنة بمحافظة سوهاج منها مكتب بريد الزهراء الرئيسي ومكتب بريد أخميم ومكتب بريد جامعة سوهاج.

تقسيط حتى 30 عاما بفائدة 3%

وأضاف إسكان سوهاج أنه يمكن تقسيط الشقق لمدة تصل إلى 30 عاما بفائدة 3% وذلك في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عاماً.

شقق بحي الكوثر وأخميم الجديدة بمساحة 90 مترا

وأوضح إسكان سوهاج، أن الشقق السكنية المطروحة بإعلان وزارة الإسكان داخل مركز سوهاج بحي الكوثر وبمدينة أخميم الجديدة بمركز أخميم وذلك بمساحة 90 مترا، شقق كاملة التشطيب، مقسمة ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام، مع إمكانية وجود أماكن أخرى داخل مركزي سوهاج وأخميم وذلك عقب الانتهاء من حصر الوحدات السكنية المتاحة بمشروعات الإسكان بمحافظة سوهاج.