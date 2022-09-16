تحت شعار «يدوم الفرح».. حياة كريمة تجهز 100 عروسة في محافظة سوهاج

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالأمس احتفالية لتجهيز 100 عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج تحت شعار «يدوم الفرح» بالمسرح الروماني بمدينة سوهاج ، بحضور السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وخالد جمال عبد الناصر مدير القطاع التنفيذي الميداني بمؤسسة حياة كريمة، ومحمود عمران مدير إقليم جنوب الصعيد، والعقيد محمد كمال مدير فرع المؤسسة بسوهاج، وهشام الحداد منسق المحافظة، ومنسقي ومتطوعي المؤسسة بسوهاج.

توزيع الأجهزة الكهربائية

وأشارت مؤسسة حياة كريمة إلى أن الحفل بدأ بالسلام الجمهوري، وتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة لرئيس القطاع التنفيذي الميداني لمؤسسة حياة كريمة، ثم كلمة للمجلس القومي للمرأة، أعقبها عروض فنية وغنائية مقدمة من قصر ثقافة سوهاج.

تجهيز 100 عروس بسوهاج

وفي ختام الاحتفالية قامت مؤسسة حياة كريمة بتسليم أجهزة العرائس من الأجهزة الكهربائية والمنزلية لعدد 100 فتاة والتي شملت «ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، شاشة تليفزيون، وحقائب مستلزمات عروس»، والمقدمة من مؤسسة حياة كريمة أحدي مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

برنامج تأهيل المقبلات على الزواج بسوهاج

وشاركت المؤسسة في فعاليات تأهيل وتدريب الفتيات المقبلين على الزواج بمحافظة سوهاج، بهدف تدريب 100 فتاة من المقبلات على الزواج، على مدار يومين متواصلين، إذ قامت المؤسسة بتنظيم برنامج تدريبي فى إطار مبادرة يدوم الفرح بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان والأزهر الشريف ومؤسسة ويل سبرينج ومحافظة وجامعة سوهاج.

مبادرة يدوم الفرح

وأكدت حياة كريمة أن قطار مبادرة «يدوم الفرح» مستمر في جميع محافظات مصر بعد أن بدأ بمحافظة، أسوان بتجهيز 100 فتاة، وانتقل إلى الغربية بتجهيز 200 عروسة، ثم بني سويف، ومن بعدها الدقهلية.