الانتهاء من 5 مشروعات في محافظة سوهاج ضمن «حياة كريمة»

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم الريف المصري "حياة كريمة" على قدم وساق بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل الارتقاء بحياة المواطن المصري في القرى المحرومة من الخدمات والأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، فتقوم بتوفير وتحسين العديد من الخدمات المقدمة للمواطن لارتقاء بالحياة في الريف المصري، سواء كانت خدمات صحية أو تعليمية وغيره.

الانتهاء من 5 مشاريع بنسبة 100%

وفي هذا السياق شهدت محافظة سوهاج، تحديدا قريتي أم دومة والمواطنين بمركز طما عمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على إنشاء عدد من المشروعات، ووفقا لما ورد في بيان صادر عن المؤسسة، فقد تم الانتهاء من 5 مشروعات بنسبة 100% وهي:

- مركز تنمية الأسرة والطفل.

- مشروع تطوير الوحدة الصحية.

- مشروع إنشاء مكتبة كتابك.

- إنشاء نقطة إسعاف.

- مشروع تطوير المطافئ.

وحدة طب الأسرة

ولازالت المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعمل على إنشاء مشروعات مختلفة والتي من شأنها تحسين أحوال الأهالي في سوهاج بنسب تنفيذ متفاوتة، فتعمل المبادرة على مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 95%.

فضلا عن إشراف المبادرة الرئاسية حياة كريمة على إنشاء وحدة صحة الأسرة في قرية المواطنين، والتي وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 85%، أما عن السور الخارجي للوحدة، فقد انتهت المبادرة الرئاسية منه بنسبة 75%.

يأتي ذلك سعيا من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحقيق الهدف الأساسي من تدشينها في عام 2019 وهو التخفيف عن كاهل المواطن والارتقاء بالريف.