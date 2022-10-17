حالة الطقس غدا الثلاثاء 18 أكتوبر.. أمطار تصل إلى 40% ونشاط للرياح

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة، غدا الثلاثاء، إذ يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على جميع الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وأكد خبراء الأرصاد، أن غدا الثلاثاء من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 30- 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشماليةوشمال الوجة البحري على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الأرصاد إلى أن الأمطار ستختفي بداية من الأربعاء وحتى السبت المقبل الموافق 22 أكتوبر الجاري على الأنحاء كافة مع استمرار نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية يوم الأربعاء وعلى مناطق من جنوب سيناء من الخميس وحتى السبت.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 18 اكتوبر على مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 28- 21.

العاصمة الإدارية 29- 20.

6 أكتوبر 28- 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27- 21.

كفر الشيخ 27 - 21.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 29 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 29 - 20.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 28 - 21.

شلاتين 32 - 24.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 26 - 21.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 25- 19.

السلوم 25- 17.

سيوة 28- 17.

العريش 29 - 21.

رفح 29- 21.

الطور 30- 21.

كاترين 26 - 14.

رأس سدر 30 - 20.

نخل 30- 15.

طابا 30- 22.

نويبع 30- 22.

حلايب 30 - 25

شرم الشيخ 31- 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 31-23

الفيوم 30- 20

بني سويف 30- 19

المنيا 31 - 19

أسيوط 31 - 18

سوهاج 32- 20

قنا 34- 20

الأقصر 35- 21

أسوان 36- 22

الوادي الجديد 34- 20

أبو سمبل 34- 22

أبو رماد 32 - 23

رأس حدربة 31 - 22.