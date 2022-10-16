«الأرصاد»: فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة غدا الاثنين بنسبة 50%

كشف خبراء التتبع والرصد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق وانحصارها في مناطق أخرى، غدا الاثنين، بنسبة 50% وستكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري، ووسط سيناء بالإضافة لنشاط الرياح.

وذكرت الأرصاد في بيان، أن القاهرة الكبرى لن تشهد سقوط أمطار غدا الاثنين بل يسودها طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار ومع بداية ساعات الليل يسود طقس لطيف، ويميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة.

وأشار الخبراء إلى أن حالة عدم الاستقرار لا تزال مستمرة على البلاد، إذ يسود طقس مائل للحرارة على مناطق جنوب البلاد، غائم على كافة المناطق باستثناء جنوب سيناء وسلالسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وأوضحت الهيئة أن غدا الإثنين 17 أكتوبر ستصل درجات الحرارة العظمى على كل من القاهرة الكبرى والوجة البحري 27 والصغرى 21، السواحل الشمالية الدرجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21، جنوب سيناء الدرجة العظمى 31 والصغرى 24، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18، وجنوب الصعيد الدرجة العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

ونوه الخبراء إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

درجات الحرارة الثلاثاء 18 أكتوبر

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة الثلاثاء على القاهرة الكبرى والوجة البحري 27 للعظمى والصغرى 21، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23، شمال الصعيد الحرارة العظمى 29 والصغرى 18، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.