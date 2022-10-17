الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري

كشفت الأرصاد الجوية عن وجود تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة، وذلك على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، خاصة مدينتي السلوم والعلمين، تصاحبها أمطار متفاوتة الشدة ومتوسطة أحيانًا، وتمتد إلى شمال الوجه البحري.

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، إلى أن وجود تباين في درجة الحرارة بين ساعات النهار وساعات الليل يُعتبر من السمات الأساسية لفصل الخريف، حيث تشهد الحرارة انخفاضًا واضحًا مع بداية ساعات المساء، بحيث تصبح الأجواء مائلة للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 28 - 21.

العاصمة الإدارية 27 - 20.

6 أكتوبر 28 - 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27 - 21.

كفر الشيخ 27 - 21.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 29 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 29 - 20.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 28 - 21.

شلاتين 32 - 24.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 26 - 21.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 25 - 19.

السلوم 25 - 17.

سيوة 28 - 17.

العريش 29 - 21.

رفح 29 - 21.

الطور 30 - 21.

كاترين 26 - 14.

رأس سدر 30 - 20.

نخل 30 - 15.

طابا 30 - 22.

نويبع 30 - 22.

حلايب 30 - 25

شرم الشيخ 31 - 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 31 -23

الفيوم 30 - 20

بني سويف 30 - 19

المنيا 31 - 19

أسيوط 31 - 18

سوهاج 32 - 20

قنا 34 - 20

الأقصر 35 - 21

أسوان 36 - 22

الوادي الجديد 34 - 20

أبو سمبل 36 - 22

أبو رماد 31 - 23

رأس حدربة 30 - 22