«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. واستقرار الطقس حتى الأسبوع المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار نسبي في الأحوال الجوية على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، بعد نحو 48 ساعة من حالة عدم الاستقرار والأمطار الرعدية والمتفاوتة الشدة، التي شهدتها عدة مدن ومحافظات ساحلية مؤخرا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ فرص سقوط الأمطار اليوم أصبحت قاصرة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ومناطق متفرقة من وسط سيناء، وتنعدم فرص وصول الأمطار إلى الداخل، خاصة محافظات جنوب الوجه البحري، عكس اليومين الماضيين، متابعة أنّ حالة الاستقرار ستستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، مع انخفض طفيف في درجات الحرارة على مدن ومحافظات البلاد.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 28 - 21.

العاصمة الإدارية 27 - 20.

6 أكتوبر 28 - 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27 - 21.

كفر الشيخ 27 - 21.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 29 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 29 - 20.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 28 - 21.

شلاتين 32 - 24.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 26 - 21.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 25 - 19.

السلوم 25 - 17.

سيوة 28 - 17.

العريش 29 - 21.

رفح 29 - 21.

الطور 30 - 21.

كاترين 26 - 14.

رأس سدر 30 - 20.

نخل 30 - 15.

طابا 30 - 22.

نويبع 30 - 22.

حلايب 30 - 25

شرم الشيخ 31 - 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 31 -23

الفيوم 30 - 20

بني سويف 30 - 19

المنيا 31 - 19

أسيوط 31 - 18

سوهاج 32 - 20

قنا 34 - 20

الأقصر 35 - 21

أسوان 36 - 22

الوادي الجديد 34 - 20

أبو سمبل 36 - 22

أبو رماد 31 - 23

رأس حدربة 30 - 22