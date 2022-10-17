لـ طلاب المدارس.. الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراكات القطارات الروسية

أتاحت هيئة سكك حديد مصر للطلاب إمكانية استخراج اشتراكات قطارات الدرجة الثالثة «التهوية الديناميكية» وذلك بمختلف الخطوط، وقطارات الدرجة الثالثة الروسية، والقطارات الدرجة الثالثة العادية تحيا مصر.

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي، الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراكات القطارات للطلاب والخطوات الواجب اتباعها للحصول على الاشتراكات، وفق بيان هيئة سكك حديد مصر كالآتي:

الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراكات القطارات

وحتى يتمكن الطلاب من استخراج اشتراكات القطارات يجب تقديم الأوراق الآتية:

- شراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها خمسة جنيهات من شبابيك التذاكر بالمحطات.

- تقديم 2 صورة شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 4 في 6.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

خطوات استخراج اشتراكات القطارات للطلبة

وحتى يتمكن الطالب من استخراج الاشتراكات، يجب اتباع بعض الخطوات التي تتضمن الآتي:

- بعد الحصول على استمارة الاشتراكات من محطة القطارات.

- يقوم الطالب باستيفاء البيانات الشخصية.

- اعتماد الاستمارة من المدرسة المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.

- تسلم بالشباك المختص والحصول على الاشتراك.

اشتراكات القطارات للطلبة

وبحسب سكك حديد مصر فإن اشتراكات قطارات «تحيا مصر» للطلاب تكون لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات وفق المسافة بين محطة القيام والوصول.

تكون مدة اشتراك القطارات للطلبة 9 أشهر للمسافة الكاملة من أقرب محل سكن حتى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك.

وللطلاب الذين تزيد مدة الدراسة عن 9 أشهر يتم زيادة 3 أشهر كحد أقصي.

يجرى السماح لحاملي اشتراك قطارات الدرجة الثالثة الروسية الركوب واقفا.

وفى حالة رغبة حامل الاشتراك بحجز مقعد يجرى تحصيل مبلغ 5 جنيهات لرحلة ذهاب أو عودة فقط يوميا، كما يحق له استقلال قطارات الدرجة الثالثة العادية ( تحيا مصر) دون تحصيل أي رسوم.