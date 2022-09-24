«السكك الحديدية»: بدء استخراج اشتراكات الطلبة اليوم بتخفيضات تصل إلى 98%

أعلنت هيئة السكة الحديد، بدء استخراج اشتراكات الطلبة، استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد 2023، من اليوم السبت الموافق 24 سبتمبر الحالي، لطلاب المدارس والجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، مشيرة إلى أن الاشتراكات ستكون مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (تحيا مصر)، على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، وذلك من خلال التوجه إلى مكاتب الإشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية.

استخراج اشتراكات الطلبة استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد

وقالت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، إنه سيتم بدء استخراج اشتراكات الطلبة، استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد 2023، والمنتظر أن يبدأ يوم السبت 1 أكتوبر المقبل، في المدارس والجامعات، لافتة إلى أنه سيتم صرف الاشتراكات وفقا المسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول، موضحة أن جميع القطارات ستكون جاهزة لنقل جميع الركاب على كافة الخطوط على الوجهين القبلي والبحري.

شروط استخراج اشتراكات الطلبة

1- يتم استخراج اشتراكات الطلبة في المدارس والمعاهد والجامعات فقط بقطارات تحيا مصر .

2- تستخرج اشتراكات الطلبة لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل إقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك.

3- فى حالة أن بعض الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور خلال فترة التدريب العملي.

4- يستخدم اشتراكات الطلبة شأنه شأن اشتراك الجمهور أيام الجمع والعطلات الرسمية خلال مدة صلاحيتة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراكات الطلبة:

1- شراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها خمسة جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات.

2- عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.

3- ملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.

4- يتم السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة العادية (تحيا مصر) بالسفر على قطارات التهوية الديناميكية مع دفع فرق الأجرة بشباك التذاكر مع العلم أنه فى حالة ركوب حامل اشتراك الدرجة الثالثة العادية ( تحيا مصر) بدون حجز فرق درجة السفر بقطارات التهوية الديناميكية يحصل منه قيمة التذكرة بالكامل بالاضافة إلى الغرامة المقررة.

إجراءات مشددة ضد كورونا تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد

وكشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن استخراج اشتراكات الطلبة بالسكة الحديد بتخفيضات هائلة تصل إلى 98 %، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، من خلال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.