«السكة الحديد»: طرح اشتراكات مخفضة للطلاب على قطارات «تحيا مصر»

أعلنت هيئة سكك حديد مصر، عن إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات «تحيا مصر» لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات، من خلال التوجه إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية، اعتبارا من بعد غد السبت.

شروط استخراج اشتراكات الطلاب بقطارات تحيا مصر

وذكرت الهيئة، أنه يتم صرف الإشتراكات وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول، وفيما يلي شروط استخراج اشتراكات الطلاب بقطارات تحيا مصر.

- تستخرج اشتراكات الطلبة لمدة 9 أشهر للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل إقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومي، إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك، وفي حالة الطلاب التي تزيد مدة دراستهم عن المدة المذكورة، يصرف لهم اشتراكات بحد أقصى لمدة 3 أشهر خلال فترة التدريب العملي.

- يستخدم الاشتراك شأنه شأن اشتراك الجمهور أيام الجمع والعطلات الرسمية خلال مدة صلاحيته.

الأوراق المطلوبة لاشتراكات الطلبة:

- شراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها خمسة جنيهات من خلال منافذ التذاكر بالمحطات.

- 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.

- ملء الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.

ويتم السماح للطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة العادية (تحيا مصر) بالسفر على قطارات التهوية الديناميكية، مع دفع فرق الأجرة بشباك التذاكر، مع العلم أنه في حالة ركوب حامل اشتراك الدرجة الثالثة العادية (تحيا مصر) دون حجز فرق درجة السفر بقطارات التهوية الديناميكية، يحصل منه قيمة التذكرة بالكامل، بالإضافة إلى الغرامة المقررة.