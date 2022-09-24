المترو: بدء استخراج اشتراكات الطلبة اليوم.. والأسعار تبدأ من 33 جنيها

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن بدء استخراج اشتراكات الطلبة، من صباح اليوم السبت الموافق 24 سبتمبر الحالي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي زيادات على أسعار اشتراكات الطلبة بكافة المراحل التعليمية في المدارس والجامعات، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، والمنتظر أن يبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، موضحًا أن أسعار اشتراك المترو 2023 لطلاب المدارس والجامعات، في متناول جموع الطلاب.

استخراج اشتراكات الطلبة استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد

وأكد عبدالهادي، في تصريحات للوطن، أنه سيتم البدء في استخراج اشتراكات الطلبة من اليوم، إذ أن أسعار اشتراك المترو 2023 لطلاب المدارس والجامعات، حال استقلال الطالب 25 محطة، تصل قيمته إلى 33 جنيها في الثلاث مراحل، وحال استقلال 40 محطة تكون قيمة الاشتراك 41 جنيهًا في الثلاث مراحل، مشيراً إلى أن الشركة استعدت جيدا لبداية العام الدراسي الجديد، من خلال تجهيز القطارات وصيانتها وتجهيز قطارات إضافية للدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية وتجهيز وحدات إسعافية متنقلة داخل المحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجاناً، علاوة على توفير الفكة بشبابيك التذاكر لمنع حدوث زحام داخل صالات المحطات.

98 % تخفيضات على اشتراكات الطلبة

وقال متحدث مترو الأنفاق، إن هناك تخفيضات هائلة على اشتراكات الطلبة استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد 2023، تصل إلى 98%، إذ أن أسعار اشتراك المترو 2023 لطلاب المدارس والجامعات، لن يشهد أي زيادات، لافتًا إلى أن الشركة ستعمل على تقليل زمن التقاطر بين القطارات، مع بداية الدراسة، لمنع حدوث أي زحام على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، منوهاً بأن هناك إجراءات مشددة ضد كورونا.

إجراءات صارمة ضد كورونا تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد

وأضاف عبدالهادي، أن الشركة تقوم بتنفيذ إجراءات احترازية صارمة داخل جميع المحطات والقطارات، لمواجهة فيروس كورونا، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا، وفرض غرامات فورية قدرها 50 جنيها على أى راكب يخالف تعليمات شركة مترو الأنفاق الخاصة بإجراءات كورونا.