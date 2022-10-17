بصفته وزيرا وليس نائبا.. وزير التجارة والصناعة تحت القبة لأول مرة

حضر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، للمرة الأولى أمام مجلس النواب، بصفته وزيرا ضمن وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالمجلس لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى للسيارات، وصندوق دعم وتمويل السيارات الكهربائية صديقة البيئة.

وكان أحمد سمير، تولى مهام حقيبة وزارة التجارة والصناعة ضمن التعديل الوزاري الأخير، لينقل من صفوف النواب إلى المقعد الأول داخل القاعة الرئيسية بمجلس النواب والمخصص لوزراء الحكومة ومعاونيهم.

شغل المهندس أحمد سمير، رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني.

ويحضر اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات بصفته وزيرا بالحكومة. وكان آخر ظهور لوزير التجارة والصناعة خلال الجلسة البرلمانية الطارئة التي عقدها مجلس النواب في الإجازة البرلمانية، لعرض ترشيحات التعديل الوزاري لعدد من الحقائب الوزارية المهمة.

صندوق دعم وتمويل السيارات

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انتهي من أخذ الموافقة المبدئية على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات وصندوق تمويل ودعم السيارات صديقة البيئة، وعرفت المادة الثالثة من مشروع القانون السيارات صديقة البيئة بالمركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارا أو انبعاثات أقل ضررا على البيئة من المركبات ذات محرك الاحتراق الداخلي التقليدي التي تعمل بالبنزين أو بالديزل، أو تلك التي تستخدم أنواع وقود بديلة عن الوقود التقليدي، أو تستخدم التقنيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية، وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشؤون البيئة.