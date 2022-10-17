النواب يوافق على قانون المجلس الأعلى لسيارات من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، إذ شهدت الجلسة إشادة من النواب بمشروع القانون، مطالبين بضرورة تطبيقه على أرض الواقع.

صناعة السيارات صديقة البيئة

وأكّد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أهمية مشروع القانون، وأهمية تطبيق صناعة السيارات صديقة البيئة، قائلًا: «في هذا المجال تتوافر الأيدي العاملة، تطوير هذه الصناعة مهم، فهناك تقدم على مستوى العالم في إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، وأوافق على القانون وأشكر الحكومة على تقديمه».

قال النائب أحمد خليل خير الله: «في حزب النور نوافق على القانون ولكن لنا تحفظات نخاطب بها الحكومة بصورة أكبر من وزارة الصناعة، استراتيجية الحكومة في التعامل الإداري مع مثل هذه الأمور».

المشروعات المتوسطة والصغيرة

وقال النائب هاني أباظة: «هذا المشروع تأخر كثيرا، من 60 سنة بدأنا شركة النصر لصناعة السيارات، والحكومات التي توالت عليها أدت لهذا التراجع، أرجو ألا نكرر مثل هذا الموديل الموجود، موافق على هذا القانون، حاجة مهمة جدا، المهم المشروع كله بتفاصيله بالمكون المصري فيه والتكنولجيا التي سيتمّ إدخالها، نحن لا نريد أن نكرر نفس التجربة السابقة الفاشلة، أشكر الحكومة إنها افتكرت هذا المشروع الذى نحتاجه الفترة القادمة خصوصا أن العالم كله متجه نحو السيارات الصديقة للبيئة».

وأضاف أباطة: «لابد من وضع دراسة جيدة كاملة ومتكاملة لمعرفة كل التفاصيل والمكون المصرى والتكنولجيا التي تخدم على هذا المشروع، وأوافق من حيث المبدأ على هذا المشروع».

وقالت النائبة جيهان البيومي: "أتوجه بالشكر للجنة الصناعة على هذا المشروع في ظل قمة المناخ، وأحذر من خطورة ما يترتب من ملوثات بسبب المصانع، مما يؤثر سلبا في ظل التغيرات المناخية، والدور الأمثل الذى تقوم به الحكومة المصرية ووزارة البيئة كيفية الحد من الأثار والانبعاثات الكربونية الناتجة عن المصانع، فهذا القانون مهم لأن تكون هناك سيارات صديقة للبيئة، وكنت أتمنى أن يطبق منذ سنوات طويلة، وبناء عليه أوافق على مشروع القانون، وأتمنى كافة الصناعات يطبق عليها شروط المواصفات البيئية».

صناعة السيارات

وقال النائب علي البدري: «أشكر لجنة الصناعة على القانون، عليها عبء كبير، مصر تطورت الفترة الأخيرة في ملفات عديدة، لكن في الصناعة نحتاج فيها جهد كبير، وأن نكون قادرين على صناعة السيارات، أين الشاب المبدع الذى يخترع، ولابد أن يكون هناك جدول زمنى لنشهد هذه السيارة المصرية.

وقال النائب أحمد حجازي: «مشروعات القوانين ليست بالكافية، ولكن العاملين في هذه القطاعات يحتاجون إلى التطوير والتأهيل، وزير الصناعة كان معانا في المجلس وعارف كل صغيرة وكبيرة عن هذا الملف».