«وول ستريت»: المستثمرون يستعدون لجني الأرباح هذا الاسبوع

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية التي تتبع السوق الأوسع نطاقا بأكثر من 1٪ يوم الإثنين، ما يجعل وول ستريت تستعد للانفتاح في مزاج متفائل حيث يستعد المستثمرون لأسبوع حافل بالأرباح والذي سيوفر نظرة ثاقبة حول كيفية تعامل الشركات مع الرياح المعاكسة المتزايدة للاقتصاد الكلي.

تسجيل انخفاض في أرباح الربع الثالث

ووفقا لما أعلنه موقع tradingeconomics، قفز Bank of America بأكثر من 3% في تداول ما قبل السوق بعد الإعلان عن النتائج الفصلية التي فاجأت المستثمرين على الجانب الصعودي، ومع ذلك، انضم ثاني أكبر بنك أمريكي إلى البنوك الكبرى الأخرى، بما في ذلك JPMorgan، في تسجيل انخفاض في أرباح الربع الثالث، مما يشير إلى تذبذب في الأسواق المالية العالمية وتأثير تشديد الشروط النقدية.

شركات التكنولوجيا العملاقة ستصدر تقارير ربع سنوية من هذا الأسبوع

وستصدر شركات التكنولوجيا الثقيلة، بما في ذلك Tesla و Netflix و Snap ، تقارير ربع سنوية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، علاوة على ذلك، فإن تحول الحكومة البريطانية في خطتها المالية، مع إعلان وزير المالية المعين حديثًا جيريمي هانت أنها ستعكس جميع الإجراءات الضريبية السابقة تقريبًا، سمح باستئناف المخاطرة.

انخفاض مؤشر إمباير ستيت في نيويورك بواقع 7.6 نقطة

فيما شهد مؤشر إمباير ستيت انخفاضا في نيويورك بواقع 7.6 نقطة إلى -9.1 في أكتوبر 2022، مقارنة بتوقعات السوق عند -4.0 وتشير إلى تراجع النشاط التجاري في ولاية نيويورك للشهر الثالث على التوالي، ولم يتغير مؤشر الطلبات الجديدة عند 3.7، مما يشير إلى زيادة طفيفة في الطلبات، فيما انخفض مؤشر الشحنات 19.9 نقطة إلى -0.3، مما يشير إلى استقرار الشحنات بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ الشهر الماضي.