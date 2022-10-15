خبيرة اقتصادية: وثيقة ملكية الدولة ستؤدي إلى فتح شهية المستثمرين

قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إنه بعد إعلان الدولة عن وثيقة ملكية الدولة وتخارجها من العديد من القطاعات مثل قطاع السياحة والنقل والتعليم، يؤدي ذلك إلى فتح شهية المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب للدخول في العديد من الاستثمارات، بعد إزالة المعوقات التي يواجهها المستثمر، وفتح المجال للقطاع الخاص من خلال الشراكة في عملية التنمية.

وأضافت رمسيس، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تخارج الدولة من بعض القطاعات، يؤدي إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص باعتباره الأكثر قدرة على التنمية والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، من خلال العمالة المصرية المتوفرة والتي يعتمد عليها المستثمرون الأجانب، كعامل من العوامل الهامة لجذب الاستثمارات إلى مصر.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية، مع اهتمام الدولة للترويج للاستثمارات الأجنبية وخاصة الاستثمارات العربية، من خلال دخول بعض المؤسسات والصناديق السيادية العربية للاستحواذ على حصص في بعض الشركات، الأمر الذي يؤدي إلى نشاط في الاستثمار العربي والأجنبي داخل السوق المصرية.

المركزي المصري قرر رفع الاحتياطي الإلزامي لـ 18%

وأشارت رمسيس، إلى أن لبنك المركزي المصري، اتجه إلى رفع الاحتياطي الالزامي إلى 18%، وهو إجراء من بين العديد من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التضخم، لمساعدة كافة المتعاملين والمستثمرين الحصول على الأنشطة بطريقة سلسة، بالإضافة إلى إصدار قرار التعامل بالمشتقات على الجنيه المصري، مما يعمل على توفير النقد الأجنبي بالسعر الحقيقي له.

ولفتت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن هناك اتجاها من المستثمر المحلي نحو العديد من القطاعات بالسوق المصرية، على رأسها القطاع العقاري، وقطاع السياحة الذي يستحوذ على الاستثمارات الأجنبية والعربية.