قانوني يوضح العقوبة المنتظرة لـ«مستريح الذهب» وزوجته.. استوليا على 10 ملايين جنيه

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، شخصا وزوجته استوليا على 10 ملايين جنيه، من 21 شخصا، بحجة توظيفها لهم واستثمارها في تجارة الذهب ومنحهم أرباحًا، لكنهما امتنعا عن سداد الأرباح، وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قانوني يوضح العقوبة

أشرف ناجي، المحامي بالنقض، تحدّث عن العقوبة التي تنتظر المتهمين، قائلًا إنّها تصل إلى الحبس والغرامة، وفقًا لما نص عليه القانون، بأن يعاقب بالسجن وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها، وذلك «لكل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعض منها».

وأوضح أنّه وفقًا للقانون رقم 146 لسنة 1988 «يحظر على أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الاستثمار، تلقي أي أموال من الجمهور، شكلا أو وسيلة أو عملة، وذلك تحت أي مسمى بغرض استثمارها أو توظيفها، ولا يجوز دعوة أي من الجمهور للإيداع بأي طريقة سواء علنية أو مستترة».

تفاصيل الواقعة

كانت بداية الواقعه عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغًا يفيد بضبط شخص وزوجته بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ10 ملايين من 21 شخصًا بمحافظة الجيزة، بهدف استثمارها في تجارة الذهب ومنحهم أرباحًا، لكنهما امتنعا عن سداد الأرباح، أو حتي رد أصل المبالغ لهم.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطتهما، وخلال التحقيقات اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.