الإدارة العامة للمرور تعيد حركة السيارات على محور 26 يوليو

أعادت الإدارة العامة للمرور حركة السيارات على محور 26 يوليو، أمس، وذلك بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان، بعد إغلاقه لمدة استمرت 10 أيام من تاريخ 7 يوليو، لتنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة المحور وهدم نفق الأمن المركزي.

إعادة فتح محور 26 يوليو

وأوضحت «المرور» استمرار تحويل المركبات القادمة من ميدان لبنان في اتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الإسكندرية الصحراوي إلى الطريق المستحدث، الذي تم إنشـاؤه يمين محور 26 يوليو بمسافة 1 كم تقريبا، ثم العودة مرة أخرى، وكانت إدارة المرور عينت خدمات مرورية، على محور 26 يوليو، ذلك لمتابعة الحالة المرورية ورفع الحواجز بالطريق.

تطوير محور 26 يوليو

أولًا: الغلق العرضي لمحور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان، على أن يكون المسار البديل للمركبات القادمة من مدينة 6 أكتوبر وترغب في الوصول إلى ميدان لبنان استخدام مسطح محور 26 يوليو المؤدي إلى طريق «الإسكندرية/ القاهرة» الصحراوي واستكمال السير بالطريق الصحراوي وصولًا لمطلع الطريق الدائري «القوس الغربي»، ومنه إلى منزل الدائري المؤدي إلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان أو محور أحمد عرابي.

ثانيًا: المركبات القادمة من ميدان لبنان في اتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الإسكندرية الصحراوي يتم تحويلها في نفس الاتجاه من منطقة أعلى المنصورية إلى الطريق المستحدث الذي تم إنشاؤه يمين محور 26 يوليو لمسافة 1 كم تقريبًا ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسي اتجاه مناطق أكتوبر والطريق الصحراوي.

خدمات مرورية بمحور 26 يوليو

وخلال فترة أعمال التطوير في محور 26 يوليو، عينت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية واللوحات الإرشادية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وكان جاء ذلك خلال البيان الصادر من الإدارة العامة لمرور الجيزة، بشأن قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور 26 يوليو، وتكون مدة تنفيذ الأعمال 10 أيام.